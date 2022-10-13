Агент бывшего игрока «Локомотива» Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданиювысказался о происходящем в команде.

«Понятно, что, по всей вероятности, перемены нужны. В любом случае председателя совета директоров будет назначать Белозёров, будем смотреть, кого они там назначат.

От этого будут уже двигаться, кто будет спортивным директором, а кто тренером. Какой из Леонченко спортивный директор? Он просто южный деятель… Просто с бумажками повозиться, подписать, я думаю, что он не играет роль в «Локомотиве». Я смотрю на всю эту ситуацию и не понимаю, что происходит. Ротенберг многие годы отдал команде, его пока не рассматривают на должность спортивного директора. Мне даже интересно, что они придумают», — сказал Селюк.

Напомним, после матча 12-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» проиграл «Сочи» (0:4), руководство «железнодорожников» отправило в отставку спортивного директора Томаса Цорна и наставника Йозефа Циннбауэра. На данный момент «Локомотив» не объявил, кто возглавит команду.