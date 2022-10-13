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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Ротенберга про «Локомотив»: «Смотрю на всю эту ситуацию и не понимаю, что происходит» эксклюзив

13 Октября 2022 • 12:30 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
15.10 14:00
Агент бывшего игрока «Локомотива» Бориса Ротенберга Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о происходящем в команде.

«Понятно, что, по всей вероятности, перемены нужны. В любом случае председателя совета директоров будет назначать Белозёров, будем смотреть, кого они там назначат.

От этого будут уже двигаться, кто будет спортивным директором, а кто тренером. Какой из Леонченко спортивный директор? Он просто южный деятель… Просто с бумажками повозиться, подписать, я думаю, что он не играет роль в «Локомотиве». Я смотрю на всю эту ситуацию и не понимаю, что происходит. Ротенберг многие годы отдал команде, его пока не рассматривают на должность спортивного директора. Мне даже интересно, что они придумают», — сказал Селюк.  

Напомним, после матча 12-го тура РПЛ, в котором «Локомотив» проиграл «Сочи» (0:4), руководство «железнодорожников» отправило в отставку спортивного директора Томаса Цорна и наставника Йозефа Циннбауэра. На данный момент «Локомотив» не объявил, кто возглавит команду.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Селюк Борис Ротенберг РПЛ
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