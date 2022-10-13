После пятого подряд поражения в чемпионате России «Локомотив» принял решение об отставке Йозефа Циннбауэра. Московский клуб работает над приглашением постоянного тренера и ведёт переговоры в этом направлении, а пока что с командой будет работать Андрей Фёдоров. Об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников».

Ранее – с марта 2021 года по июнь 2022 года – Андрей Фёдоров тренировал «Локомотив-Казанку». Теперь этому специалисту предстоит подготовить первую команду к матчу Премьер-лиги против «Торпедо».

Московское дерби между «Торпедо» и «Локомотивом» в рамках тринадцатого тура чемпионата России пройдёт в субботу, 15 октября.