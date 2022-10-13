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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Локомотив» назначил временного тренера официально

13 Октября 2022 • 14:11 Комментировать (1)
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
15.10 14:00

После пятого подряд поражения в чемпионате России «Локомотив» принял решение об отставке Йозефа Циннбауэра. Московский клуб работает над приглашением постоянного тренера и ведёт переговоры в этом направлении, а пока что с командой будет работать Андрей Фёдоров. Об этом сообщает пресс-служба «железнодорожников».

Ранее – с марта 2021 года по июнь 2022 года – Андрей Фёдоров тренировал «Локомотив-Казанку». Теперь этому специалисту предстоит подготовить первую команду к матчу Премьер-лиги против «Торпедо».

Московское дерби между «Торпедо» и «Локомотивом» в рамках тринадцатого тура чемпионата России пройдёт в субботу, 15 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Андрей Фёдоров
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ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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Комментарии (1)
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13 Октября 2022 в 15:03
за то что Семина не назначили должны дальше скатываться в яму!
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