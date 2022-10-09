Орещук: «Цорну правильнее было бы уйти самому»

Бывший менеджер «Динамо» Роман Орещук высказался об увольнении Томаса Цорна с поста спортивного директора «Локомотива».

«Цорну, наверное, правильнее было бы уйти самому. Теперь в его спину будут бросать камни некоторые специалисты, но только результат расставит все на места, смогут ли заиграть те футболисты, которых он привел», — сказал Орещук «РБ Спорту».

Функционер заявил, что Цорн выбрал тактику по омоложению состава, а для этого необходимо время, когда команда меняется, то нужно ждать, сразу не бывает успеха.

Напомним, 8 октября «Локомотив» объявил об увольнении Томаса Цорна с должности спортивного директора, а Йозеф Циннбауэр был отправлен в отставку с поста главного тренера команды.

«Железнодорожники» занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков за 12 матчей.