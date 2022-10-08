Бывший главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что готов возглавить клуб в любой ситуации.

«Конечно мне интересно исправить ситуацию в «Локомотиве». Это мой родной клуб, всё, что я добился это связано с «железнодорожниками». Конечно, я готов возглавить «Локомотив» в любой ситуации», — сказал Черевченко.

Напомним, «Локомотив» после 12 туров набрал всего лишь девять очков, расположившись в зоне стыковых матчей на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. В 13-м туре «железнодорожники» сыграют на выезде против «Торпедо».