Колыванов уверен, что Талалаев сделает максимум для сохранения «Торпедо» в РПЛ

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов отреагировал на назначение Андрея Талалаева на пост наставника «Торпедо».

«Шансы остаться есть всегда. Уверен, что Талалаев сделает все, чтобы команда осталась в РПЛ, но это будет непросто», — приводит слова Колыванова «Матч ТВ».

Специалист считает, что руководство «Торпедо» подставило Александра Бородюка и Николая Ковардаева, потому что игроков купили только после их увольнения, а усиливать команду надо было сразу после окончания сезона в Первой лиге.

«Автозаводцы» занимают последнее (16) место в турнирной таблице чемпионата России.