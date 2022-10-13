«Торпедо» на своём официальном сайте объявило о назначении Андрея Талалаева на пост главного тренера команды.

Напомним, что после отставки Александра Бородюка московским коллективом руководил Николай Савичев.

Последним местом работы 50-летнего Талалаева был «Ахмат», из которого специалист был уволен по ходу матча 9-го тура РПЛ против «Пари НН» (1:3). Ранее тренер также работал в «Крыльях Советов», «Химках», нижегородской «Волге» и «Тамбове».

После 12 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Торпедо» замыкает турнирную таблицу, набрав шесть очков. Свой следующий матч новая команда Талалаева проведёт в субботу, 15 октября, против «Локомотива». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.