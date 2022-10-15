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Булыкин — о «Локомотиве»: «Команда психологически подавлена»

15 Октября 2022 • 11:55 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
Через 1 ч. 13 мин.

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 13-тура РПЛ, в котором «железнодорожники» встретятся с «Торпедо».

Напомним, на данный момент «Локомотив» опережает «автозаводцев», занимающих последнее 16-е место в турнирной таблице, на три очка.    

По мнению Булыкина, «железнодорожники» являются фаворитами предстоящей встречи, однако эксперт также отметил, что сейчас «красно-зелёные» психологически подавлены.

«Скажется ли на «Локомотиве» уход Циннбауэра? Посмотрим, смог ли Фёдоров хорошо подготовить команду. Футболисты сами должны проявить уважение к себе, к болельщикам и хорошо сыграть с «Торпедо». Опускаться уже некуда», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Матч «Торпедо» — «Локомотив» состоится сегодня, 15 октября. Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Торпедо Москва Дмитрий Булыкин
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ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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