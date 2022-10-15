Булыкин — о «Локомотиве»: «Команда психологически подавлена»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 13-тура РПЛ, в котором «железнодорожники» встретятся с «Торпедо».

Напомним, на данный момент «Локомотив» опережает «автозаводцев», занимающих последнее 16-е место в турнирной таблице, на три очка.

По мнению Булыкина, «железнодорожники» являются фаворитами предстоящей встречи, однако эксперт также отметил, что сейчас «красно-зелёные» психологически подавлены.

«Скажется ли на «Локомотиве» уход Циннбауэра? Посмотрим, смог ли Фёдоров хорошо подготовить команду. Футболисты сами должны проявить уважение к себе, к болельщикам и хорошо сыграть с «Торпедо». Опускаться уже некуда», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Матч «Торпедо» — «Локомотив» состоится сегодня, 15 октября. Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.