​Талалаев: «Дайте 6 недель, и вы увидите изменения в качестве игры команды»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев снова высказался на тему своего прихода в московский клуб.

«Я не мог оставаться в стороне, «Торпедо» - мой родной клуб», - сказал после поражения от «Локомотива» (0:1) Талалаев, чьи слова приводятся на клубном сайте «автозаводцев».

«Мы ориентируемся не на чудо, а на плодотворную работу. Итоги мы чётко знаем: дайте 6 недель, и вы увидите изменения в качестве игры команды», - сказал Талалаев.

На текущий момент «Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. В тринадцати прошедших турах команда раздобыла шесть зачётных баллов.