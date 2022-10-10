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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гуренко: Сёмин — это беспроигрышный вариант для «Локомотива»

10 Октября 2022 • 18:01 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
15.10 14:00

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко ответил на вопрос, кто должен возглавить «железнодорожников».

«Сёмин, Юран или Талалаев? Естественно, из этих трех кандидатов Сёмин является лучшим вариантом для «Локомотива», — цитирует Гуренко «Матч ТВ».

Эксперт считает, что приход Сёмина станет подъемом для болельщиков, это беспроигрышный вариант для столичного клуба. Талалаев строит организованный футбол, с командами среднего уровня у него получается, но «Локомотив» таким не является, добавил Гуренко.

Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что одним из основных кандидатов на пост главного тренера «железнодорожников» является Игорь Черевченко.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Гуренко Юрий Сёмин Сергей Юран Андрей Талалаев
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ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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