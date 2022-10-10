Гуренко: Сёмин — это беспроигрышный вариант для «Локомотива»

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко ответил на вопрос, кто должен возглавить «железнодорожников».

«Сёмин, Юран или Талалаев? Естественно, из этих трех кандидатов Сёмин является лучшим вариантом для «Локомотива», — цитирует Гуренко «Матч ТВ».

Эксперт считает, что приход Сёмина станет подъемом для болельщиков, это беспроигрышный вариант для столичного клуба. Талалаев строит организованный футбол, с командами среднего уровня у него получается, но «Локомотив» таким не является, добавил Гуренко.

Ранее «Евро-Футбол.Ру» сообщал, что одним из основных кандидатов на пост главного тренера «железнодорожников» является Игорь Черевченко.