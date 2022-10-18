Защитник «Торпедо» Самсонов: «Мы должны выбраться из ямы»

Защитник столичного «Торпедо» Артём Самсонов поделился своим мнением относительно слабого старта «автозаводцев» в Российской премьер-лиге.

«Появилась ли с приходом Талалаева уверенность, что результат будет лучше? Сейчас рано об этом говорить. Только начинаем работать с новым тренером. Но всё меняется во всех планах. Мы должны выбраться из той ямы, в которой находимся», — заявил чемпион Европы среди юниоров в интервью «Чемпионату».

Напомним, что «Торпедо» в этом сезоне вернулось в элиту российского футбола после восьмилетней паузы. Московский клуб замыкает турнирную таблицу РПЛ с шестью баллами после 13 туров.

