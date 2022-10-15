После пяти подряд поражений в чемпионате России «Локомотив», наконец, выиграл. В субботу «железнодорожники» обыграли «Торпедо» в московском дерби на поле стадиона «Лужники» – 1:0. Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов после финального свистка испытывал невероятные эмоции от этого успеха. Видео показала пресс-служба Премьер-лиги.

За счёт набора трёх очков «Локомотив» поднялся с 14-го на 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. На следующей неделе «железнодорожники» проведут сразу два матча – против «Химок» (Фонбет Кубок России) и против «Динамо» (чемпионат России).