Смородская — о возможном возвращении в «Локомотив»: «Ни за что туда не пойду»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская исключила своё возможное возвращение в московский клуб, а также поделилась мнением о перестановках в руководстве «железнодорожников».

По мнению Смородской, вслед за главным тренером команды Йозефом Циннбауэром и спортивным директором Томасом Цорном клуб также должны покинуть генеральный директор Владимир Леонченко и председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник.

«Это мало — уволить только тренера и спортивного директора. Хорошо бы ещё Леонченко с Плутником поменять, тогда можно рассчитывать на серьёзные перемены. Возможно ли моё возвращение в «Локомотив»? Нет, это исключено, ни за что туда не пойду. Мне не хочется никого спасать», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

После 12 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Локомотив» имеет в своём активе лишь девять набранных очков, располагаясь на 14-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 15 октября против «Торпедо». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.