Дюрица: Сёмин самый успешный тренер «Локомотива», он точно поможет команде

Экс-игрок «Локомотива» Ян Дюрица поделился мнением о возможном возвращении Юрия Сёмина на пост главного тренера «железнодорожников».

«Его история в клубе про него все говорит. Он самый успешный тренер команды. Если его вернут, то это поможет однозначно», — цитирует слова Дюрицы Metaratings.

Эксперт добавил, что в текущей ситуации «Локомотиву» будет тяжело пригласить зарубежного специалиста.

«Железнодорожники» потерпели крупное поражение в матче 12-го тура РПЛ от «Сочи» со счетом 0:4. После этой игры наставник команды Йозеф Циннбауэр был отправлен в отставку, а спортивный директор Томас Цорн был уволен со своей должности.