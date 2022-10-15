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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гришин: «Отставка Циннбауэра немножко затянулась»

15 Октября 2022 • 11:01 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
Через 2 ч. 29 мин.

Бывший тренер «Казанки» Александр Гришин поделился мнением об отставке экс-наставника «Локомотива» Йозефа Циннбуаэра.

По мнению специалиста, отставка немецкого тренера была ожидаема, так как «железнодорожники» под его руководством показывали плохие результаты.  

«Немцам дали полный карт-бланш, но они его не использовали. Поэтому отставка здесь ожидалась, просто немножко затянулась», — приводит слова Гришина «Матч ТВ».

Напомним, Циннбауэр был отправлен в отставку после разгромного поражения «Локомотива» от «Сочи» (0:4) в матче 12-го тура РПЛ. Также московский клуб покинул спортивный директор Томас Цорн. Отметим, что главным кандидатом на должность нового тренера «железнодорожников» является наставник «Пари НН» Михаил Галактионов.  

После 12 туров «Локомотив» набрал девять очков и расположился на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России. Свой следующий матч «красно-зелёные» проведут сегодня, 15 октября, против «Торпедо». Встреча начнётся в 14:00 по московскому времени.   
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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Гришин Йозеф Циннбауэр
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