​Уткин – о «Лужниках»: «Вот как идёт на пользу стадиону, если ему не горбатят газон постоянным футболом!»

В субботу в «Лужниках» проходит московское дерби между «Торпедо» и «Локомотивом» - команды играют в рамках тринадцатого тура Премьер-лиги. Известный журналист Василий Уткин отметил великолепное качество газона. По словам Уткина, если не брать чемпионат мира, то чуть ли не впервые он увидел в «Лужниках» хороший газон.

«Вот как идёт на пользу стадиону, если ему не горбатят газон постоянным футболом! Постоит годика полтора-два, а теперь и поиграть можно. Только недолго», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Следить за матчем между «Торпедо» и «Локомотивом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.