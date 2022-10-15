Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Уткин – о «Лужниках»: «Вот как идёт на пользу стадиону, если ему не горбатят газон постоянным футболом!»

15 Октября 2022 • 15:24 Комментировать
Торпедо Москва
0:1
Локомотив Москва
окончен

В субботу в «Лужниках» проходит московское дерби между «Торпедо» и «Локомотивом» - команды играют в рамках тринадцатого тура Премьер-лиги. Известный журналист Василий Уткин отметил великолепное качество газона. По словам Уткина, если не брать чемпионат мира, то чуть ли не впервые он увидел в «Лужниках» хороший газон.

«Вот как идёт на пользу стадиону, если ему не горбатят газон постоянным футболом! Постоит годика полтора-два, а теперь и поиграть можно. Только недолго», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Следить за матчем между «Торпедо» и «Локомотивом» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лужники Василий Уткин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Торпедо Москва Торпедо Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
0
1
Видео
Окончен
Химки Химки
Факел Факел
0
0
Видео
15.10.22 в 16:30
Краснодар Краснодар
Ахмат Ахмат
2.22 3.85 3.05
Видео
15.10.22 в 19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Оренбург Оренбург
1.54 4.40 6.00
Видео
16.10.22 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Сочи Сочи
2.60 3.70 2.60
Видео
16.10.22 в 16:30
Пари НН Пари НН
Зенит Зенит
7.60 5.40 1.38
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Октября
16:06 · Россия. Премьер-лига
Евгений Морозов: «Должны были выигрывать, ничья - это ничто для нас по игре»
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:53 · Россия. Премьер-лига
​«Матч ТВ» на трансляции матча РПЛ включил интершум фанатов с кричалками на английском
15:31 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» назвал состав на матч с «Ахматом»
15:29 · Россия. Премьер-лига
Свищев — о Дзюбе в роли депутата: «Почему поставили крест на его спортивной карьере?»
15:28 · Россия. Премьер-лига
Как «Локомотив» повёл в матче с «Торпедо» - видео видео
15:24 · Россия. Премьер-лига
​Уткин – о «Лужниках»: «Вот как идёт на пользу стадиону, если ему не горбатят газон постоянным футболом!»
15:14 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» забил первый гол после увольнения Циннбауэра
15:13 · Россия. Премьер-лига
Мойзес: «Зенит» заслуженно идёт на первом месте»
15:01 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о возможном отъезде Ранджеловича в Европу
14:38 · Россия. Премьер-лига
​«Матч ТВ» начал трансляцию дерби «Торпедо» и «Локомотива» с задержкой
14:37 · Россия. Премьер-лига
Мойзес: «ЦСКА считается перспективным клубом для бразильцев»
14:31 · Россия. Премьер-лига
​Фёдоров хочет избавиться от приставки «и.о.» в «Локомотиве»
14:24 · Россия. Премьер-лига
Роднина считает, что у Дзюбы есть определённые качества для того, чтобы стать депутатом
14:23 · Россия. Премьер-лига
В «Атлетико» ответили на вопрос о возможном трансфере Карраскаля из ЦСКА
Все новости
Рекомендуем