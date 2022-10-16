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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лебеденко признался, что считает «Локомотив» аутсайдером РПЛ

16 Октября 2022 • 15:59 Комментировать
Торпедо Москва
0:1
Локомотив Москва
окончен

Форвард «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался об игре с «Локомотивом» (0:1) в матче 13-го тура РПЛ.

«Это была тяжелая игра двух аутсайдеров чемпионата. Нам не хватило забитого мяча. Игра была равная, до гола, к сожалению, пропустили его мы», — заявил Лебеденко «Спорт-Экспрессу».

Футболист считает, что в первой половине игры у «Торпедо» было много шансов для взятия ворот, нужно было использовать эти возможности, но пропустили легкий гол из-за своей ошибки.

В этом сезоне 39-летний Лебеденко принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.  

«Торпедо» занимает последнее (16) место в РПЛ, набрав 6 очков после 13-ти туров.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Торпедо Москва Игорь Лебеденко
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