Лебеденко признался, что считает «Локомотив» аутсайдером РПЛ

Форвард «Торпедо» Игорь Лебеденко высказался об игре с «Локомотивом» (0:1) в матче 13-го тура РПЛ.

«Это была тяжелая игра двух аутсайдеров чемпионата. Нам не хватило забитого мяча. Игра была равная, до гола, к сожалению, пропустили его мы», — заявил Лебеденко «Спорт-Экспрессу».

Футболист считает, что в первой половине игры у «Торпедо» было много шансов для взятия ворот, нужно было использовать эти возможности, но пропустили легкий гол из-за своей ошибки.

В этом сезоне 39-летний Лебеденко принял участие в 13 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.

«Торпедо» занимает последнее (16) место в РПЛ, набрав 6 очков после 13-ти туров.