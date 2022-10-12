Савич заявил, что привык бороться за чемпионство

Защитник «Торпедо» Игорь Савич вспомнил о своих выступлениях за боснийский клуб «Зриньски».

«Конечно, если вы спросите любого профессионального спортсмена, то никто не любит проигрывать и находиться на последнем месте. Признаюсь, для меня это достаточно непривычно», — приводит слова Савича официальный сайт московского клуба.

Игрок рассказал, что играя за «Зриньски», он привык бороться за золотые медали, в минувшем сезоне они потерпели лишь одно поражение. Но нет никаких сомнений, что приложенные силы игроков, тренеров и персонала смогут принести результат «Торпедо», добавил Савич.

«Автозаводцы» занимают 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав лишь шесть зачетных баллов за 12 матчей.