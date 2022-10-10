«Локомотив» общался с Сёминым до увольнения Циннбауэра

Руководство «Локомотива» неделю назад провело встречу с бывшим наставником команды Юрием Сёминым на предмет его возможного возвращения в клуб, сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что экс-главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр был отправлен в отставку 8 октября после разгромного поражения «красно-зелёных» в матче 12-го тура РПЛ против «Сочи» (0:4). Отметим, что переговоры с Сёминым были проведены ещё до увольнения немца.

Последним местом работы 75-летнего специалиста на сегодняшний день остаётся «Ростов», который он покинул осенью прошлого года.

Под руководством Сёмина «Локомотив» трижды выигрывал чемпионат России, а также шесть раз становился обладателем Кубка страны. В нынешнем розыгрыше РПЛ «железнодорожники» смогли набрать лишь девять очков в 12 встречах и занимают 14-е место в турнирной таблице.