Миранчук считает, что победа над «Торпедо» улучшила атмосферу в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал победу над «Торпедо» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ.

По словам 26-летнего футболиста, этот успех привнёс в команду отличную атмосферу. Напомним, что победа над «автозаводцами» стала для «железнодорожников» первой за шесть последних туров РПЛ.

«Победа принесла нам скачок вверх. Верю, что у нас всё впереди и всегда нужно верить в лучшее», — цитирует Миранчука Sport24.

После этой победы «Локомотив» набрал 12 очков и сумел подняться на 12-ю строчку турнирной таблицы чемпионата России. Свой следующий матч «красно-зелёные» проведут 22 октября против «Динамо». Начало — в 19:00 по московскому времени.