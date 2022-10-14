Угаров – о Галактионове в «Локомотиве»: «Считаю, что есть более достойные люди»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» Денис Угаров высказал своё мнение о потенциальном приходе в московский «Локомотив» главного тренера молодёжной сборной России и «Пари НН» Михаила Галактионова.

Бывший футболист не имеет понятия о причинах возможного появления специалиста в команде, равно как и о достижениях Галактионова, имеющих вес для назначения на столь престижную должность в клуб, неоднократно выигрывавший Кубок и чемпионат страны.

«Считаю, что есть более достойные люди, которые выигрывали чемпионат России, приводили команды к бронзовым медалям. Тот же Кобелев. Почему нет?» — приводит слова петербуржца «Спорт день за днём».

На текущий момент «Локомотив» с девятью очками занимает 14 место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН» с 13 баллами идёт десятым.