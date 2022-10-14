Уткин: «Локомотив» добивается третьей тренерской отставки»

Популярный блогер и комментатор Василий Уткин поделился мнением о процессе поиска столичным «Локомотивом» нового главного тренера. Недавно с поста рулевого «железнодорожников» был уволен немец Йозеф Циннбауэр.

«Локо» уволил уже двух главных тренеров и теперь добивается увольнения тренера из Нижнего Новгорода Галактионова. У них будет три тренерские отставки. Скорый поезд набирает ход», - поведал Василий в новом выпуске «Футбольного клуба» на ютубе.

«Локомотив» провально выступает в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги. После 12 туров московский клуб набрал девять баллов и располагается лишь на 12-й позиции в турнирной таблице. В ближайшем поединке «железнодорожники» на выезде встретятся с «Торпедо».