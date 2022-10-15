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Ставка не на тренера, а на проект: Зачем «Локомотив» вцепился в Галактионова

15 Октября 2022 • 17:59 Комментировать
Торпедо Москва
0:1
Локомотив Москва
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«Локомотив» ищет нового главного тренера, и главным кандидатом является Михаил Галактионов из «Пари НН». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» удивляется, почему «железнодорожники» буквально вцепились в эту чуть ли не единственную кандидатуру.

После увольнения всей немецкой шайки «Локомотив» встал перед вопросом обновления. В некотором роде забавно, что клуб быстрее нашёл нового главу совета директоров Юрия Нагорных, а вот ни тренера, ни спортивного директора не назначил. Так сказать, приоритеты расставлены.

Справедливости ради стоит сказать, что «железнодорожники» вроде бы определились с кандидатурой новой главного тренера, но пока не смогли договориться. «Локомотив» очень хочет заполучить Михаила Галактионова, который возглавляет «Пари НН». Правда, клуб с берегов Волги не очень жаждет отпускать наставника, и его доводы понятны. Во-первых, просто не хочется оказываться в ситуации, когда надо менять тренера. Галактионов подготовил «Пари НН», игроки к нему привыкли, а теперь будет стресс. Кроме того, в Нижнем Новгороде был проект под тренера. Галактионова специально позвали, чтобы развивать молодёжь, привлекать игроков сборной России до 21 года. Ради него, в конце концов, уволили Александра Кержакова.

Скорее всего, «Локомотив» всё же заберёт Галактионова. «Железнодорожники» могут и компенсацию заплатить, да и для тренера это не основное место работы, а лишь совмещение с молодёжной сборной. Тем не менее вопросов к этому шагу довольно много.

Честно говоря, просто непонятно, почему «Локомотив» вцепился именно в кандидатуру Галактионова. Он пока в тренерской работе уж прямо больших достижений не добился. Галактионов известен по успешной работе на юношеском уровне. Не считая этого сезона, он самостоятельно недолго работал в «Ахмате», где в целом не слишком впечатлил. При всём уважении к «Пари НН», нельзя сказать, что результаты команды в этом сезоне тоже потрясают. После 12 туров волжане набрали на четыре очка больше, чем это сделали «железнодорожники», а  новичок Премьер-лиги «Оренбург» обгонял «Пари НН» на пять баллов.

Команда Галактионова в этом сезоне отличается характером, но это едва ли тянет на причину, чтобы звать его в «Локомотив». Кроме того, сообщалось, что руководство «железнодорожников» рассматривало кандидатуру Андрея Талалаева, у которого и опыта больше, и который уже зарекомендовал себя в нашем футболе.

Если Галактионова в «Локомотив» зовут, исходя из результатов работы, то это выглядит довольно странно. Во-первых, нет истории успеха. Во-вторых, нет даже достаточного опыта. Конечно, с учётом состава и финансовых возможностей «Локомотиву» вылететь будет сложно, но вот уверенности, что Галактионов непременно принесёт успех, просто быть не может. При этом хоть вылететь и будет сложно, риск такой есть. В общем, если «Локомотив» позвал Галактионова именно за его работу, то это огромный риск и очень странный шаг руководства.

Скорее приглашение Галактионова выглядит как попытка построить ещё один проект. К примеру, перехватить у «Пари НН» идею с переманиванием молодёжи, ведь «Локомотив» в этом смысле более привлекательный клуб. Возможно, «железнодорожники» вновь сделают ставку на развитие своих воспитанников. Однако это вновь не столько про футбол здесь и сейчас, сколько надежда и ставка на что-то, что снова может не реализоваться.

Даже если задаться вопросом, кого другого можно было позвать, вариантов всплывает немало. Тот же свой Игорь Черевченко ранее показывал в разных командах, что умеет работать успешно. Был свободен Андрей Талалаев, который оказался в «Торпедо». Может, реально стоило вернуть Марко Николича. В общем, даже при отсутствии возможности приглашать тренеров из Западной Европы, варианты всё-таки есть.

Роман Андреев

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Локомотив Москва Михаил Галактионов
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