Талалаев высказался о возможной работе в «Локомотиве»

Бывший главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев высказался о своём возможном назначении в «Локомотив».

Напомним, после разгромного поражения «железнодорожников» от «Сочи» (0:4) в матче 12-го тура РПЛ, московский клуб покинули наставник команды Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн.

«Был ли диалог с «Локомотивом»? Нет, не было», — приводит слова Талалаева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что российский специалист может возглавить сборную Армении.

После 12 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Локомотив» набрал девять очков и расположился на 14-м месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 15 октября против последней команды чемпионата «Торпедо». Начало — в 14:00 по московскому времени.