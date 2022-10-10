Гаджиев рассказал, кого следует назначить «Локомотиву» на пост главного тренера

Известный российский тренер, а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением на предмет того, кто должен возглавить «Локомотив» после ухода Йозефа Циннбауэра.

По мнению специалиста, «железнодорожникам» следует пригласить Юрия Сёмина, который ранее уже достигал с этой командой больших успехов.

«Я считаю, что Юрию Павловичу по силам поднять «Локомотив» в верхнюю часть турнирной таблицы. А отрыв от лидеров уже слишком велик», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

Напомним, Циннбауэр был отправлен в отставку после разгромного поражения «красно-зелёных» от «Сочи» (0:4) в матче 12-го тура РПЛ. На данный момент «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе девять набранных очков.