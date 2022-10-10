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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев рассказал, кого следует назначить «Локомотиву» на пост главного тренера

10 Октября 2022 • 14:42 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
15.10 14:00

Известный российский тренер, а ныне президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев поделился мнением на предмет того, кто должен возглавить «Локомотив» после ухода Йозефа Циннбауэра.

По мнению специалиста, «железнодорожникам» следует пригласить Юрия Сёмина, который ранее уже достигал с этой командой больших успехов.

«Я считаю, что Юрию Павловичу по силам поднять «Локомотив» в верхнюю часть турнирной таблицы. А отрыв от лидеров уже слишком велик», — цитирует Гаджиева Vprognoze.ru.

Напомним, Циннбауэр был отправлен в отставку после разгромного поражения «красно-зелёных» от «Сочи» (0:4) в матче 12-го тура РПЛ. На данный момент «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе девять набранных очков.
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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Гаджи Гаджиев Юрий Сёмин
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