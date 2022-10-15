Баринов рассказал, как попрощался с немецким руководством «Локомотива»

Как известно, после очень неудачного начала сезона в московском «Локомотиве» произошли перестановки, бывший наставник клуба Йозеф Циннбауэр сложил с себя полномочия, и полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов поведал, как он попрощался с ним.

- С тренером я попрощался в самолете. Спортивный директор? Он попрощался со всеми в раздевалке в «Сочи«. Он встал в раздевалке с главным тренером и объявил, потом пожал всем руки, всем сказал спасибо за совместную работу, - заявил Баринов в интервью изданию «Спорт-экспресс».

В тринадцатом туре РПЛ московский «Локомотив» обыграл с минимальным счетом «Торпедо».