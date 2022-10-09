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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Юран: «Позовут в «Локомотив» — пойду. Дайте ещё один-два дня»

09 Октября 2022 • 14:03 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
15.10 14:00

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился информацией о своём будущем.

«Позовут в «Локомотив» — пойду. Дайте еще один-два дня. Раньше говорил два-три? Да, а сейчас один-два. Все будет хорошо», — передает слова Юрана «Чемпионат».

Ранее Юран заявил, что знает, как решить ту ситуацию, в которую попал «Локомотив».

Напомним, 8 октября «железнодорожники» объявили об увольнении Йозефа Циннбауэра с поста наставника команды, а Томас Цорн покинул должность спортивного директора клуба.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 9 очков после 12-ти туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Юран
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ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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