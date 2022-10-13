Футбольный эксперт Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал назначение Андрея Талалаева на пост главного тренера «Торпедо».

«Очень положительно отношусь к такому назначению. Андрей - очень грамотный тренер. Он очень уважительно относится к футболистам. Он никогда не повысит голос. Я бы вообще сказал, что он очень положительный парень. Я вообще предполагал, что он может попасть в «Локомотив». Талалаев способен поднять «Торпедо». Раз он справился с такой командой, как «Ахмат». Там же очень серьезная публика и серьезные требования. Так что он поднимет команду, я уверен. Все нормально будет у «Торпедо», - сказал Пономарёв.