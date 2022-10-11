​Названа причина, по которой «Локомотив» пока не назначил Галактионова

«Локомотив» ищет главного тренера для команды, и кандидатом номер один считается Михаил Галактионов, который в настоящий момент работает в «Пари НН» и в молодёжной сборной России. «Чемпионат» рассказывает на своих страницах о том, что «железнодорожники» пока ещё не назначили Галактионова из-за позиции губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Он не хочет отпускать тренера из «Пари НН».

«Локомотив» проиграл пять последних матчей чемпионата России и опустился на 14-е место в турнирной таблице. Ближайший матч команда проведёт в субботу, 15 октября, – против «Торпедо» на выезде.