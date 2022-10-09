Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу увольнения из «Локомотива» главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

- Как вы восприняли отставку Цорна и Циннбауэра после крупного поражения от «Сочи»?

- Это вполне естественно и закономерно. Я давно понимал, что решения, которые принимаются по игре команды - дилетантские. Эти решения не были подчинены никакой логике. На поле не было дисциплины, команда допускала много ошибок в обороне. При потере мяча футболисты не знали, что делать, и не решали ни одну из основных заповедей игры. Непонятно почему в клубе оказался Цорн, который не прошел тестирование в «Спартаке». Уход этих людей вполне закономерен. Теперь важно не сделать ошибок в очередной раз.

- Многие считают, что это запоздалая отставка. Вы тоже так думаете?

- Нельзя на одном месте делать несколько ошибок. Я думал, честно говоря, что эти люди досидят до зимы, и пока ничего менять не будут. Есть Хапов, который хорошо знает команду, пригласили нового помощника. Я ждал, что ситуация будет улучшаться. Но оказалось, что в «Локомотиве» просто занимались трудоустройством своих знакомых, а результата как не было, так и нет. Я не предполагал, что можно так ошибиться при выборе кандидатур.

- Не уволены Леонченко и Плутняк. Их тоже нужно убирать?

- Трудно сказать, потому что я не имею к этому отношению. Я по игре команды видел ситуацию, потому что имею отношение к футбольной части. Не знаю, насколько они влияли и кто приглашал Цорна. Надо знать, на котором уровне выстраивались программы, когда из команды убирались Лоськов, Пашинин, когда из Академии уходило много людей. Но я вижу пятое поражение и делаю выводы.

- Кого ставить главным тренером? Пишут, что основная кандидатура Юрий Сёмин.

- Это сейчас самая адекватная кандидатура. Он не будет терять время, потому что знает все, что происходит в команде, его знают все. Сёмин станет объединяющей силой болельщиков, команды и нацелен на огромное желание достигать результата. Сёмин знает, как выводить команду из кризиса. Придет другой человек, и он будет требовать время, чтобы разогнаться. И опять будет примерно то же самое.

- Вы близко общаетесь с Юрием Палычем. Он готов возглавить команду, потому что четкий ответ в СМИ Сёмин не дает?

- Будет предложение, он его обсудит. Он же не ребенок и не будет проситься в команду.

- Но некоторые тренеры: Юран, Кержаков, Черевченко - открыто заявляют, что готовы возглавить «Локомотив».

- Какой калибр? Он разный. Одни бегут сами, а других надо тащить.

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- Среди потенциальных кандидатов не называются фамилии иностранцев, только российские специалисты. Что об этом думаете?

- Это правильно. Потому что эти люди в процессе. Они смотрят матчи «Локомотива», прикидывают, что можно сделать. А зарубежный тренер до конца ноября только имена игроков успеет узнать.

- Иностранных специалистов теперь долго не будет в «Локомотиве»?

- Сейчас ничего не поймешь: кто и почему назначает. Я знаю только маститых иностранных специалистов: Капелло, Хиддинка...

- Пишут, что Борис Ротенберг может стать спортивным директором команды. Как вам такая идея? Он всех в клубе знает, его уважают в команде.

- Положительно отнесся бы к этому. Знаю Бориса, как интеллигентного, умного человека, знающего структуру клуба, нужды команды. Он много лет провел в футболе. Это одна из обсуждаемых кандидатур.

- Но у него нет опыта.

- Он набирается. Есть люди, которые в силу умственных, аналитических способностей никогда не смогут заниматься такой работой, которые не были в футболе и не могут разобраться в качествах игрока. А он играл, знает, что нужно команде. Имеет свое представление об игре, понимает, что такое футболист и его качество.

Елена Григорьевская