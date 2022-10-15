Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дебютный гол Карпукаса и пятка Игнатьева позволили «Локомотиву» обыграть «Торпедо» в московском дерби

15 Октября 2022 • 15:53 Комментировать
Торпедо Москва
0:1
Локомотив Москва
окончен

Московские «Торпедо» и «Локомотив» сошлись в 13-м туре РПЛ.

Протокол игры  
Торпедо Москва0:1Локомотив Москва
  49'Карпукас Артём (0:1)
Бабурин ЕгорШапич СтефанКожемякин ОлегСамсонов Артём Владимирович  42'Смольников ИгорьРоганович Боян  65' 76' (Каймаков Михаил ( 76'  90') Савич Игор 76' (Султонов Мухаммад ( 76') Енин ИванКараев Давид 59' (Чурич Марио ( 59') Эркинов Хожимат 59' (Коста Марк ( 59') Турищев Максим 46' (Лебеденко Игорь ( 46')
Запасные: Прошкин ЕгорРейхмен БогданДовбня АлександрЛе Таллек ДамьенЛаптев Денис
Гилерме МаринатоНенахов Максим  32'Кузьмичев ИванМагкеев Станислав  47'Тикнизян НаирБаринов ДмитрийКарпукас Артём 71' (Pedrinho VI4 ( 71') Куликов ДаниилИзидор ВильсонИгнатьев Иван 70' (Миранчук Антон ( 70'  86') Камано Франсуа 87' (Керк Джирано ( 87')
Запасные: Едвай ТинМампасси МаркРаконьяц МаркоСавин АндрейЖивоглядов ДмитрийХудяков ДаниилМитай Марио
15 октября. Стадион "Стадион им. Эдуарда Стрельцова" (Москва).

Видео

0:1. Гол Артема Карпукаса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол
0:1. Гол Артема Карпукаса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол

 

Московское дерби из подвала турнирной таблицы вызывало повышенный интерес. «Торпедо» в последних матчах выглядело не так безнадёжно, пусть ещё и плотно сидело в зоне вылета, к тому же команда наконец обзавелась главным тренером. Пришёл спасать «Торпедо» Андрей Талалаев, в первом матче которому предстояло сыграть с командой без наставника. После унижения в Сочи Циннбауэр и Цорн были уволены, немецкий проект с грохотом провалился и его решили свернуть.

«Локо» пока не договорился с новым рулевым – «железнодорожники» доверились Андрею Фёдорову, руководившему «Казанкой». Он выпустил состав довольно интересный, сыграв по сути в три форварда – Камано, Игнатьев, Изидор. При этом Миранчук, Керк и Педро остались в запасе. Дерби стартовало неспешно, поначалу активнее смотрелись «торпедовцы», пытавшиеся играть первым номером.

Неплохо подключился в штрафную площадь Караев. Давид поймал отскок после навеса Смольникова и с лёту пробил, но в створ не попал. Далее Игорь вырезал кросс получше и уже должен был замыкать Эркинов, но его, видимо, смутило отсутствие рикошетов. По мячу игрок «Торпедо» так и не попал. И на это «чёрная-белая» атакующая волна стала угасать.

«Локомотив» долго молчал, зато в первой же атаке отличился. Игнатьев из метрового офсайда убежал на рандеву с Бабуриным, не переиграл того, но на добивании сработал Изидор. Правда, старания его оказались тщетными – боковой арбитр зафиксировал положение «вне игры». На стыке таймов максимально включился Карпукас. Воспитанник «Локо» твёрдо решил заявить о себе. Но если до перерыва его удар после передачи Камано отразил Бабурин, то после отдыха Артём исправился.

Сам Карпукас протащил мяч к чужой штрафной площади через центральную зону, сыграл на Игнатьева, получил ответную передачу пяткой и пробил на точность – красота! Талалаев на это отреагировал всплеском замен: появились Коста и Чурич, затем Каймаков и Султонов, но «Локомотив» уже было не остановить. Поезд уверенно катился к столь важной победе в дерби. Обязан был увеличивать преимущество Камано, просто расстреливавший ворота, но на «ленточке» спас «Торпедо» защитник Шапич.

Так ничего и не получилось у хозяев в атаке, даже финального штурма не было. Проиграл Талалаев первый матч у руля «Торпедо», а вот «Локомотив» и лично Андрей Фёдоров могут праздновать. Удался дебют у экс-тренера «Казанки», с первым голом за «Локо» поздравляем и Артёма Карпукаса.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Торпедо Москва
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Торпедо Москва Торпедо Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
0
1
Видео
Окончен
Химки Химки
Факел Факел
0
0
Видео
15.10.22 в 16:30
Краснодар Краснодар
Ахмат Ахмат
2.22 3.85 3.05
Видео
15.10.22 в 19:30
Динамо Москва Динамо Москва
Оренбург Оренбург
1.54 4.40 6.00
Видео
16.10.22 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Сочи Сочи
2.60 3.70 2.60
Видео
16.10.22 в 16:30
Пари НН Пари НН
Зенит Зенит
7.60 5.40 1.38
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Октября
16:06 · Россия. Премьер-лига
Евгений Морозов: «Должны были выигрывать, ничья - это ничто для нас по игре»
16:00 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
15:53 · Россия. Премьер-лига
​«Матч ТВ» на трансляции матча РПЛ включил интершум фанатов с кричалками на английском
15:31 · Россия. Премьер-лига
​«Краснодар» назвал состав на матч с «Ахматом»
15:29 · Россия. Премьер-лига
Свищев — о Дзюбе в роли депутата: «Почему поставили крест на его спортивной карьере?»
15:28 · Россия. Премьер-лига
Как «Локомотив» повёл в матче с «Торпедо» - видео видео
15:24 · Россия. Премьер-лига
​Уткин – о «Лужниках»: «Вот как идёт на пользу стадиону, если ему не горбатят газон постоянным футболом!»
15:14 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» забил первый гол после увольнения Циннбауэра
15:13 · Россия. Премьер-лига
Мойзес: «Зенит» заслуженно идёт на первом месте»
15:01 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о возможном отъезде Ранджеловича в Европу
14:38 · Россия. Премьер-лига
​«Матч ТВ» начал трансляцию дерби «Торпедо» и «Локомотива» с задержкой
14:37 · Россия. Премьер-лига
Мойзес: «ЦСКА считается перспективным клубом для бразильцев»
14:31 · Россия. Премьер-лига
​Фёдоров хочет избавиться от приставки «и.о.» в «Локомотиве»
14:24 · Россия. Премьер-лига
Роднина считает, что у Дзюбы есть определённые качества для того, чтобы стать депутатом
14:23 · Россия. Премьер-лига
В «Атлетико» ответили на вопрос о возможном трансфере Карраскаля из ЦСКА
Все новости
Рекомендуем