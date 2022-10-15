Дебютный гол Карпукаса и пятка Игнатьева позволили «Локомотиву» обыграть «Торпедо» в московском дерби

Московские «Торпедо» и «Локомотив» сошлись в 13-м туре РПЛ.

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0:1. Гол Артема Карпукаса (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

Московское дерби из подвала турнирной таблицы вызывало повышенный интерес. «Торпедо» в последних матчах выглядело не так безнадёжно, пусть ещё и плотно сидело в зоне вылета, к тому же команда наконец обзавелась главным тренером. Пришёл спасать «Торпедо» Андрей Талалаев, в первом матче которому предстояло сыграть с командой без наставника. После унижения в Сочи Циннбауэр и Цорн были уволены, немецкий проект с грохотом провалился и его решили свернуть.

«Локо» пока не договорился с новым рулевым – «железнодорожники» доверились Андрею Фёдорову, руководившему «Казанкой». Он выпустил состав довольно интересный, сыграв по сути в три форварда – Камано, Игнатьев, Изидор. При этом Миранчук, Керк и Педро остались в запасе. Дерби стартовало неспешно, поначалу активнее смотрелись «торпедовцы», пытавшиеся играть первым номером.

Неплохо подключился в штрафную площадь Караев. Давид поймал отскок после навеса Смольникова и с лёту пробил, но в створ не попал. Далее Игорь вырезал кросс получше и уже должен был замыкать Эркинов, но его, видимо, смутило отсутствие рикошетов. По мячу игрок «Торпедо» так и не попал. И на это «чёрная-белая» атакующая волна стала угасать.

«Локомотив» долго молчал, зато в первой же атаке отличился. Игнатьев из метрового офсайда убежал на рандеву с Бабуриным, не переиграл того, но на добивании сработал Изидор. Правда, старания его оказались тщетными – боковой арбитр зафиксировал положение «вне игры». На стыке таймов максимально включился Карпукас. Воспитанник «Локо» твёрдо решил заявить о себе. Но если до перерыва его удар после передачи Камано отразил Бабурин, то после отдыха Артём исправился.

Сам Карпукас протащил мяч к чужой штрафной площади через центральную зону, сыграл на Игнатьева, получил ответную передачу пяткой и пробил на точность – красота! Талалаев на это отреагировал всплеском замен: появились Коста и Чурич, затем Каймаков и Султонов, но «Локомотив» уже было не остановить. Поезд уверенно катился к столь важной победе в дерби. Обязан был увеличивать преимущество Камано, просто расстреливавший ворота, но на «ленточке» спас «Торпедо» защитник Шапич.

Так ничего и не получилось у хозяев в атаке, даже финального штурма не было. Проиграл Талалаев первый матч у руля «Торпедо», а вот «Локомотив» и лично Андрей Фёдоров могут праздновать. Удался дебют у экс-тренера «Казанки», с первым голом за «Локо» поздравляем и Артёма Карпукаса.