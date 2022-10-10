«А пятое не нужно!» - «Торпедо» пошутило про лишнее колесо перед матчем с «Локомотивом»

Московское «Торпедо» анонсировало матч против столичного «Локомотива» забавной афишей.

На рисунке, опубликованном на официальном сайте клуба, изображены два автомеханика, чинящие автомобиль с буквой «Т» на двери. Один из мужчин держит в руках колесо поезда. Внизу плаката находится надпись: «А пятое не нужно!» Это намек на историческое прозвище соперника - «Пятое колесо» московского футбола.

На текущий момент столичное «Торпедо» замыкает турнирную таблицу чемпионата России, имея в своём активе шесть очков. «Локомотив» - 14-й с девятью очками.

Матч между «автозаводцами» и «железнодорожниками» состоится 15 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:00.