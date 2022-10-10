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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«А пятое не нужно!» - «Торпедо» пошутило про лишнее колесо перед матчем с «Локомотивом»

10 Октября 2022 • 23:51 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
15.10 14:00

Московское «Торпедо» анонсировало матч против столичного «Локомотива» забавной афишей.

На рисунке, опубликованном на официальном сайте клуба, изображены два автомеханика, чинящие автомобиль с буквой «Т» на двери. Один из мужчин держит в руках колесо поезда. Внизу плаката находится надпись: «А пятое не нужно!» Это намек на историческое прозвище соперника - «Пятое колесо» московского футбола.

На текущий момент столичное «Торпедо» замыкает турнирную таблицу чемпионата России, имея в своём активе шесть очков. «Локомотив» - 14-й с девятью очками.

Матч между «автозаводцами» и «железнодорожниками» состоится 15 октября, стартовый свисток прозвучит в 14:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Торпедо Москва Российская Премьер-Лига Чемпионат России РПЛ
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ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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