Смородская заявила, кто должен возглавить «Локомотив»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о том, кто должен возглавить «железнодорожников».

«Считаю, что главным тренером должен быть не Сёмин, а другой специалист. Кого бы я выделила на должность главного тренера «Локомотива»? Это ничего не изменит, но скажу, — Карпина!» — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Напомним, что ранее руководство столичного клуба отправило в отставку Йозефа Циннбауэра с поста наставника команды.

На данный момент Валерий Карпин возглавляет сборную России и «Ростов». Южане идут на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 25 набранных очков после 12-ти туров.