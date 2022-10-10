Газзаев не сомневается в том, что «Локомотив» должен возглавить Сёмин

После увольнения Йозефа Циннбауэра руководство московского «Локомотива» еще не объявило кандидатуру нового тренера, но мало кто сомневается в том, что им станет легендарный Юрий Сёмин - человек, с именем которого связана практически вся история клуба за все время выступлений в российском чемпионате, а также самые громкие успехи неоднократного победителя чемпионата и кубка страны. Не сомневается в этом и Валерий Газзаев:

- Это легенда «Локомотива». У меня даже сомнений нет, несмотря на то, что он в возрасте. Но у Юрия Павловича огромнейший опыт, и он это не раз доказывал, приходил, команда становилась чемпионом, - цитирует слова Газзаева «КП Спорт».