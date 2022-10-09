Борис Игнатьев — о Сёмине: «Юрий Палыч — спасательный круг для «Локомотива»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что новым главным тренером «Локомотива» должен стать Юрий Сёмин.

По мнению Игнатьева, в мире нет ни одного специалиста, который справился бы с поставленной перед «железнодорожниками» задачей лучше Сёмина, так как 75-летний тренер прекрасно знаком с внутренней кухней клуба.

«Юрий Палыч — спасательный круг для «железнодорожников». Ситуация сейчас очень опасная, следующий неверный шаг может стать фатальным. Все болельщики «Локомотива» ждут Сёмина и будут рады его назначению», — цитирует Игнатьева Sport24.

Напомним, после 12 туров текущего розыгрыша чемпионата России «красно-зелёные» набрали лишь девять очков и расположились на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ.