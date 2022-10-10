​Юран ответил на вопрос о работе в «Локомотиве»

Сергея Юрана активно связывают с «Локомотивом», находящимся в поиске главного тренера после отставки Йозефа Циннбауэра в связи с плохими результатами. Экс-наставник «Химок» ответил на вопрос, встречался ли он с представителями московского клуба.

«Пока ничего не хочу комментировать. Давайте мы дождёмся, когда всё закончится, и будет точная информация», - высказался Юран, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

«Локомотив» после двенадцати туров располагается лишь на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч московская команда проведёт в субботу, 15 октября, - против «Торпедо».

Напомним, что Сергей Юран внезапно покинул тренерское кресло в «Химках» в августе.