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Самедов прокомментировал отставки в «Локомотиве»

10 Октября 2022 • 19:44 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
15.10 14:00

Экс-игрок «Локомотива» Александр Самедов поделился мнением об увольнении Йозефа Циннбауэра и Томаса Цорна из стана «железнодорожников».

«Я в свое время уже высказался по поводу этих людей, когда уходил из «Локомотива», и больше повторяться не хочу. В принципе, там и так все понятно», — цитирует слова Самедова Sport 24.

Напомним, 8 октября, боссы «Локомотива» приняли решение об отставке Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера, а Томас Цорн покинул должность спортивного директора клуба.  

«Железнодорожники» занимают 14-е место в РПЛ, имея в своем активе девять набранных очков в 12 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Самедов Йозеф Циннбауэр Томас Цорн
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