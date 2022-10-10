Самедов прокомментировал отставки в «Локомотиве»

Экс-игрок «Локомотива» Александр Самедов поделился мнением об увольнении Йозефа Циннбауэра и Томаса Цорна из стана «железнодорожников».

«Я в свое время уже высказался по поводу этих людей, когда уходил из «Локомотива», и больше повторяться не хочу. В принципе, там и так все понятно», — цитирует слова Самедова Sport 24.

Напомним, 8 октября, боссы «Локомотива» приняли решение об отставке Йозефа Циннбауэра с поста главного тренера, а Томас Цорн покинул должность спортивного директора клуба.

«Железнодорожники» занимают 14-е место в РПЛ, имея в своем активе девять набранных очков в 12 матчах.