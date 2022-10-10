​В «Локомотиве» рассказали об эвакуации сотрудников стадиона

В понедельник появилась информация об эвакуации сотрудников стадиона «Локомотива» после поступления анонимного звонка с угрозами. В московском клубе подтвердили, что неприятный инцидент имел место быть.

«Кинологи осуществили проверку стадиона, не нашли ничего подозрительного, поэтому сотрудники вернулись на свои места и продолжают работу», - комментарий пресс-службы «Локомотива» на своих страницах приводит sport24.

На текущий момент «Локомотив» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт 15 октября – против «Торпедо» на выезде. Вероятно, к тому времени у «железнодорожников» появится новый главный тренер. После отставки Йозефа Циннбауэра эта должность вакантна.