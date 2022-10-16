Черевченко: «Железнодорожники должны воспрянуть духом»

В матче тринадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Локомотиву» удалось одержать выездную победу с матче с «Торпедо», она для железнодорожников стала уже третьей в сезоне, в то время как «Торпедо» все глубже зарывается в дно турнирной таблицы, выиграв лишь один раз.

Итоги матча прокомментировал Игорь Черевченко, бывший наставник железнодорожников. Он считает, что успех команды вселяет оптимизм.

- Пока рановато говорить, что «Локомотив» вернулся на победные рельсы, нельзя по одной игре судить. Да, выиграли, прервали серию поражений, это уже внушает оптимизм. Футболисты должны воспрянуть духом, - цитирует Черевченко «РБ Спорт».