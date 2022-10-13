В четверг Андрей Талалаев стал главным тренером «Торпедо». 50-летний специалист будет стараться улучшить турнирное положение – на текущий момент команда занимает последнее место в турнирной таблице.

Талалаев уже начал готовить «Торпедо» к ближайшему матчу чемпионата России. Клубное телевидение показало кадры с тренировочного занятия команды под руководством нового наставника. Телеграм-канал «Первый спорт» опубликовал довольно забавный отрывок, на котором Талалаев даёт короткую инструкцию на английском языке, призывая игроков при получении мяча действовать быстро.

Матч «Торпедо» - «Локомотив» пройдёт 15 октября.