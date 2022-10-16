Нигматуллин скептически относится к кандидатуре Галактионова на должность наставника «Локомотива»

Мы ужесообщали о том, что «Локомотив» может пригласить Михаила Галактионова, который сейчас работает с нижегородским «Пари НН». Сменит ли локомотив (нелишним будет напомнить, что «Пари НН» исторически известен как нижегородский «Локомотив»), станет ясно зимой, но бывший голкипер клуба Руслан Нигматуллин скептически относится к нему. Он пояснил, почему его не впечатляет кандидатура Галактионова.

- Вот сейчас этот новый тренер «Локомотива» руководит командой, которая дома проиграла 0:3 «Зениту». «Локомотив» же должен ему противостоять в полной мере. О чем речь? Думаю, все понятно без комментариев, - заявил Нигматуллин в эфире телеканала «Матч ТВ».