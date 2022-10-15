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Карпукас: «Даже не был готов и не подготовил празднование забитого гола»

15 Октября 2022 • 16:19 Комментировать
Торпедо Москва
0:1
Локомотив Москва
окончен

Лучший футболист матча «Торпедо» - «Локомотив» (0:1) Артём Карпукас поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Это не первая награда игроку матча, но это первый гол на таком уровне. Как впечатления?

- Я даже не был готов и не подготовил празднование забитого гола. Но я очень рад, что получилось забить. Самое главное, что мы сегодня победили и три очка заработали.

- Успели поговорить с Игнатьевым, он все же  передачу пяткой отдавал или упал, пытаясь до мяча тянуться? Что это было?

- Я думаю, в любом случае скажет, что это была специальная скидка. Получилось - так получилось. Самое главное, что забили.

- В голове прокручивали эпизод своего дебютного гола? Вообще еще с конца прошлого сезона, в начале нового сезона после перехода во взрослую команду «Локомотива»? были такие мысли?

- Да нет, я не игрок, который часто забивает. Но сегодня получилось, я очень рад.

- Что изменилось в команде за последние два-три дня с точки зрения настроя и тренировочного процесса?

- Настрой у нас такой же, как был. Не всегда  добивались результата, а так получалось все то же самое. Сколько там? 2-3 дня только прошло с  момента каких-то изменений, так что еще трудно говорить о том, что поменяется или уже поменялось?

- Все будет хорошо у «Локомотива»?

- Да.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Карпукас
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