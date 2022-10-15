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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шишкин: «Жду от «Локомотива» только победы»

15 Октября 2022 • 12:19 Комментировать
Торпедо Москва
...
Локомотив Москва
Через 0 ч. 41 мин.

Экс-защитник московского «Локомотива» Роман Шишкин поделился мнением о поединке между «железнодорожниками» и «Торпедо» в 13-м туре Российской премьер-лиги.

«Жду только победы. Всегда при смене тренера, а тут и при смене руководства, команда воодушевляется, освежается и чаще всего побеждает», - цитирует Шишкина «Спорт-экспресс».

Московское дерби состоится на стадионе «Лужники» в субботу, 15 октября. Матч начнется в 14:00 по столичному времени. Следить за текстовой трансляцией противостояния можно будет на Liveresult.ru.

По итогам 12 туров «Локо» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, а «автозаводцы» идут последними.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Торпедо Москва Роман Шишкин
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ТОРПЕДО МОСКВА ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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