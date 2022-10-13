Смородская — о Хвиче: «Он футболист топ-уровня во всех компонентах»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением об игре экс-футболиста «железнодорожников» Хвичи Кварацхелии в составе «Наполи».

Напомним, во вчерашнем матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Аякса» (4:2) грузинский игрок отметился голом и результативной передачей.

«Я, конечно, восхищаюсь его игрой. Я в шоке, как его упустили. Он футболист топ-уровня во всех компонентах: и игровых, и скоростных, и единоборства не проигрывает», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 21-летний Кварацхелия провёл в составе неаполитанцев 13 матчей, забив в них семь мячей и отдав столько же результативных передач. Напомним, что грузинский футболист выступал за «железнодорожников» в 2019 году, после чего перешёл в казанский «Рубин», своей игрой за который он и привлёк к себе внимание со стороны лучших клубов Европы.