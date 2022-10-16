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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Торпедо» Самсонов назвал поражение от «Локомотива» незаслуженным

16 Октября 2022 • 11:19 Комментировать
Торпедо Москва
0:1
Локомотив Москва
окончен

Защитник «Торпедо» Артём Самсонов прокомментировал поражение «автозаводцев» в матче 13-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

По мнению футболиста, торпедовцы не должны были проигрывать эту встречу, так как имели несколько неплохих возможностей для того, чтобы не уступить.

«Результат матча неудовлетворительный вообще. Была игра, которую мы не должны были проигрывать даже близко. Как минимум должна была быть ничья», — приводит слова Самсонова Sport24.

После этого поражения «Торпедо» осталось на последней 16-й строчке турнирной таблицы чемпионата России. Свой следующий матчей подопечные Андрея Талалаева проведут 23 октября против «Ахмата». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Торпедо Москва Артём Самсонов
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