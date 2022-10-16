Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ринат Билялетдинов: «Этот сезон проходной для «Локомотива», лидеров не догнать» эксклюзив

16 Октября 2022 • 12:11 Комментировать
Торпедо Москва
0:1
Локомотив Москва
окончен

Ветеран «Локомотива» Ринат Билялетдинов в интервью «Евро-Футбол.ру» высказался о победе над «Торпедо» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ.

- Как вам первая игра «Локомотива» после ухода тренерского штаба? Можно сказать, что встряска положительно повлияла на игру «железнодорожников»?

- Рано об этом говорить. «Торпедо» далеко не лидер чемпионата. Наоборот, лидер нижней части таблицы.

- «Локомотив» тоже не далеко ушел.

- «Железнодорожникам» до этого еще несколько мест. А «Торпедо» пока находится в поисках своей игры. Поэтому результат вполне ожидаемый. Хотя торпедовцы недавно преподнесли сюрприз, обыграв ЦСКА. Но все равно, если говорить о «Локомотиве», не стоит кричать, что вот он сейчас всех начнет обыгрывать. Несколько туров назад все говорили, что команда поймала свою игру, когда крупно победила «Оренбург», что кризис закончился. Потом была крупная победа в Фонбет Кубке России над «Химками» и все заговорили, что появился настоящий нападающий. И что? Ничего. Поэтому надо подождать. Тренер же не волшебник, чтобы пришел и все поменял. Или как будто футболисты специально ждали, что придет новый тренер, и они при нем себя покажут.

- Кое-какие изменения вы все-таки увидели. Гилерме вернулся в ворота. Баринов сыграл центрального защитника и сразу сухой матч. Это взаимосвязанные факторы?

- «Торпедо» и так не много забивает, чтобы говорить, что команда теперь будет играть на ноль. У «железнодорожников» было много проблем и так просто смена тренера ничего не поменяет. Да, смена состава немного меняет игру. Что-то получается удачно, что-то не очень. В любом случае надо подождать несколько туров, чтобы говорить о том, что начались какие-то изменения.

- Выход из кризиса будет затяжным?

- Непростым и не сразу. Поймать игру не так просто. Здесь помимо рвения нужен элемент футбольной удачи.

- Кстати, насчет рвения.  Дмитрий Баринов после матча с «Торпедо» сказал, что некоторым игрокам все равно на результат. Вы что-то такое заметили?

- Не обратил на это внимания. Я не так много матчей «Локомотива» видел полностью, чтобы об этом рассуждать.

- Как думаете, если у Андрея Фёдорова пойдет удачная серия, тем более, сейчас соперники будут сильными, есть ли у него шанс остаться или это временщик?

- Не знаю, какие там взаимоотношения. Все-таки уровень «Локомтива-2» - это не уровень команды РПЛ. И потом элемент удачной фазы еще ни о чем не говорит. Хотя я не знаю, как руководство на это смотрит.

Реклама


- Но ведь были примеры, когда тренеров-временщиков оставляли работать после удачной серии. После побед обычно наставников не меняют.

- Не факт, что статистика сработает. Надо посмотреть. «Локомотиву» есть, кем играть. Важно оформить игру в какой-то единый рисунок. Есть, с кем работать. Уровень игроков есть. Движение вперед все равно будет. Но вот какое? Если команда будет выбираться из нижней части турнирной таблицы и только - этого для «Локомотива» будет недостаточно.

- А другие задачи уже поздно решать в этом сезоне?

- Сезон еще не дошел до экватора, поэтому все можно исправить. А вот кем и как – это пусть решает руководство. Понятно, что лидеров догнать будет сложно. Поэтому сезон будет проходным.

- Какими видите дальнейшие перспективы «Локомотива»?

- Пока все в тумане. Непонятно, кто руководит командой. То один совет директоров, то другой. Люди приходят и уходят. Какие цели у высшего руководства мы не знаем. А это надо знать, чтобы видеть перспективу.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ринат Билялетдинов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
16.10.22 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Сочи Сочи
2.60 3.70 2.60
Видео
16.10.22 в 16:30
Пари НН Пари НН
Зенит Зенит
7.60 5.40 1.38
Видео
16.10.22 в 20:00
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Спартак Москва Спартак Москва
2.45 3.55 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Октября
13:34 · Россия. Премьер-лига
Бубнов рассказал, кто победит в дерби ЦСКА - «Спартак»
13:30 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
13:26 · Россия. Премьер-лига
Прогноз на матч «Пари НН» - «Зенит» от Бубнова
13:09 · Россия. Премьер-лига
Каррера: «Верю, что «Спартак» обыграет ЦСКА и поднимется на второе место»
13:08 · Россия. Премьер-лига
Миранчук считает, что победа над «Торпедо» улучшила атмосферу в «Локомотиве»
12:56 · Россия. Премьер-лига
Тихонов считает, что «Пари НН» способен отобрать очки у «Зенита»
12:45 · Россия. Премьер-лига
Ловчев предсказал точный счёт дерби ЦСКА - «Спартак»
12:44 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Закрыть Соболева не так-то сложно»
12:35 · Россия. Премьер-лига
Гилерме высказался о карьере в сборной России
12:34 · Россия. Премьер-лига
Шелия — про Талалаева: «У меня нет никаких обид»
12:21 · Россия. Премьер-лига
Масалитин рассказал, за счёт чего Чалову удалось вернуться на свой высокий уровень
12:09 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Химок» Чежия: «Уверен, что мы останемся в РПЛ по итогам сезона»
12:00 · Россия. Премьер-лига
Хаджи предположил, с каким счётом завершится дерби ЦСКА - «Спартак»
11:59 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис — о Дзюбе в Госдуме: «Если Дзюба хочет слушать депутатский бред, то пусть идёт»
11:51 · Россия. Премьер-лига
Филимонов рассказал, кто будет основным голкипером «Спартака»
Все новости
Рекомендуем