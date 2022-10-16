Ветеран «Локомотива» Ринат Билялетдинов в интервью «Евро-Футбол.ру» высказался о победе над «Торпедо» (1:0) в матче 13-го тура РПЛ.

- Как вам первая игра «Локомотива» после ухода тренерского штаба? Можно сказать, что встряска положительно повлияла на игру «железнодорожников»?

- Рано об этом говорить. «Торпедо» далеко не лидер чемпионата. Наоборот, лидер нижней части таблицы.

- «Локомотив» тоже не далеко ушел.

- «Железнодорожникам» до этого еще несколько мест. А «Торпедо» пока находится в поисках своей игры. Поэтому результат вполне ожидаемый. Хотя торпедовцы недавно преподнесли сюрприз, обыграв ЦСКА. Но все равно, если говорить о «Локомотиве», не стоит кричать, что вот он сейчас всех начнет обыгрывать. Несколько туров назад все говорили, что команда поймала свою игру, когда крупно победила «Оренбург», что кризис закончился. Потом была крупная победа в Фонбет Кубке России над «Химками» и все заговорили, что появился настоящий нападающий. И что? Ничего. Поэтому надо подождать. Тренер же не волшебник, чтобы пришел и все поменял. Или как будто футболисты специально ждали, что придет новый тренер, и они при нем себя покажут.

- Кое-какие изменения вы все-таки увидели. Гилерме вернулся в ворота. Баринов сыграл центрального защитника и сразу сухой матч. Это взаимосвязанные факторы?

- «Торпедо» и так не много забивает, чтобы говорить, что команда теперь будет играть на ноль. У «железнодорожников» было много проблем и так просто смена тренера ничего не поменяет. Да, смена состава немного меняет игру. Что-то получается удачно, что-то не очень. В любом случае надо подождать несколько туров, чтобы говорить о том, что начались какие-то изменения.

- Выход из кризиса будет затяжным?

- Непростым и не сразу. Поймать игру не так просто. Здесь помимо рвения нужен элемент футбольной удачи.

- Кстати, насчет рвения. Дмитрий Баринов после матча с «Торпедо» сказал, что некоторым игрокам все равно на результат. Вы что-то такое заметили?

- Не обратил на это внимания. Я не так много матчей «Локомотива» видел полностью, чтобы об этом рассуждать.

- Как думаете, если у Андрея Фёдорова пойдет удачная серия, тем более, сейчас соперники будут сильными, есть ли у него шанс остаться или это временщик?

- Не знаю, какие там взаимоотношения. Все-таки уровень «Локомтива-2» - это не уровень команды РПЛ. И потом элемент удачной фазы еще ни о чем не говорит. Хотя я не знаю, как руководство на это смотрит.

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- Но ведь были примеры, когда тренеров-временщиков оставляли работать после удачной серии. После побед обычно наставников не меняют.

- Не факт, что статистика сработает. Надо посмотреть. «Локомотиву» есть, кем играть. Важно оформить игру в какой-то единый рисунок. Есть, с кем работать. Уровень игроков есть. Движение вперед все равно будет. Но вот какое? Если команда будет выбираться из нижней части турнирной таблицы и только - этого для «Локомотива» будет недостаточно.

- А другие задачи уже поздно решать в этом сезоне?

- Сезон еще не дошел до экватора, поэтому все можно исправить. А вот кем и как – это пусть решает руководство. Понятно, что лидеров догнать будет сложно. Поэтому сезон будет проходным.

- Какими видите дальнейшие перспективы «Локомотива»?

- Пока все в тумане. Непонятно, кто руководит командой. То один совет директоров, то другой. Люди приходят и уходят. Какие цели у высшего руководства мы не знаем. А это надо знать, чтобы видеть перспективу.

Елена Григорьевская