​Гилерме высказался о желании фанатов «Локомотива» видеть Сёмина тренером

«Локомотив» в ближайшее время должен назначить нового главного тренера. На временной основе с командой работает Андрей Фёдоров, под руководством которого «железнодорожники» в субботу обыграли «Торпедо» со счётом 1:0.

После игры вратарь «Локомотива» Маринато Гилерме ответил на вопрос о новом тренере.

«Этот вопрос не к нам. Решение принимает руководство клуба, РЖД», - сказал футболист представителям СМИ.

Также Гилерме высказался о желании фанатов снова видеть на тренерском мостике Юрия Сёмина.

«Юрий Палыч – наша легенда. Посмотрим», - сказал Гилерме.

На текущий момент «Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.