​Генич ответил на вопрос, может ли «Локомотив» вылететь из РПЛ

«Локомотив» находится в ужасном состоянии. После двенадцати туров команда располагается на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата России – совсем рядом с зоной прямого вылета. Оказаться в этой зоне «железнодорожники» могут в субботу, если проиграют в гостях у «Торпедо».

Известный комментатор Константин Генич ответил на вопрос, может ли «Локомотив» вылететь из Премьер-лиги.

«Нет. Есть команды намного слабее. Сейчас «железнодорожники» разбалансированы. Должен прийти тренер, который быстро соберёт команду», - сказал Генич, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент «Локомотив» ищет нового главного тренера – Йозеф Циннбауэр был отправлен в отставку.