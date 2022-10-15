​Фёдоров хочет избавиться от приставки «и.о.» в «Локомотиве»

К субботнему дерби против «Торпедо» «Локомотив» готовил Андрей Фёдоров – он стал исполняющим обязанности главного тренера «железнодорожников». Отвечая на вопрос о том, думает ли он о возможности стать полноценным рулевым команды, Фёдоров в эфире «Матч Премьер» сказал: «Да, конечно».

Следить за ходом противостояния «Торпедо» и «Локомотива» можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах LiveResult.

Напомним, что «Локомотив» на прошлой неделе отправил в отставку Йозефа Циннбауэра. Это случилось после пятого подряд поражения команды в чемпионате России – от «Сочи» со счётом 0:4.