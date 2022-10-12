Назван тренер, который готовит «Локомотив» к дерби с «Торпедо»

Российским СМИ стало известно, кто будет готовить московский «Локомотив» к следующему поединку Премьер-лиги. По сообщениям Metaratings.ru, следить за тренировочным процессом команды будет 57-летний Заур Хапов.

Российский специалист уже провел первое занятие с коллективом после увольнения Йозефа Циннбауэра. Немца отправили в отставку после матча с «Сочи», в котором «железнодорожники» были разгромлены со счетом 0:4. Хапов будет и. о. главного тренера «Локомотива», пока руководство не утвердит нового наставника.

Ближайший матч «Локо» проведет на выезде против «Торпедо». Дерби состоится в субботу, 15 октября.