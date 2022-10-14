Рианчо: «Любой тренер в мире хочет тренировать «Локомотив»

Бывший наставник «Спартака» Рауль Рианчо признался, что готов рассмотреть предложение «Локомотива».

«Локомотив» пока со мной не связывался, но могу с уверенностью сказать, что «Локомотив» — топ европейский клуб.

Думаю, любой тренер в мире хочет тренировать эту команду. Если они хотят тренера испанца, могут позвонить мне, обсудить со мной, я готов к диалогу», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

Напомним, после поражения «железнодорожников» от «Сочи» (0:4) в матче 12-го тура РПЛ московский клуб покинули главный тренер команды Йозеф Циннбауэр, а также спортивный директор Томас Цорн.

После 12 проведённых матчей «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своём активе девять набранных очков. Свой следующий матч «красно-зелёные» проведут завтра, 15 октября, против «Торпедо». Начало — в 14:00 по московскому времени.